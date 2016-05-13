У БПП планують обрати голову фракції у понеділок
10:22, 13 травня 2016Політика
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Засідання фракції "Блоку Петра Порошенка", на якому планують обрати голову фракції, відбудеться у понеділок, 16 травня.
БПП планує 16 травня обрати голову фракції / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив заступник голови фракції "БПП" Олексій Гончаренко.
За його словами, у складі фракції є багато достойних кандидатів на цю посаду.
При цьому Гончаренко висловив думку, що головою фракції доцільно було б обрати Анатолія Матвієнка або Ігоря Гриніва.
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Як відомо, вчора, 12 травня, Юрія Луценка, який був головою фракції "БПП", було призначено генеральним прокурором України, він достроково склав депутатські повноваження.
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