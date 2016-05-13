У БПП планують обрати голову фракції у понеділок

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомив заступник голови фракції "БПП" Олексій Гончаренко.

За його словами, у складі фракції є багато достойних кандидатів на цю посаду.

При цьому Гончаренко висловив думку, що головою фракції доцільно було б обрати Анатолія Матвієнка або Ігоря Гриніва.

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Як відомо, вчора, 12 травня, Юрія Луценка, який був головою фракції "БПП", було призначено генеральним прокурором України, він достроково склав депутатські повноваження.