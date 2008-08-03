ООН готова надати допомогу Україні

Заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Координатор надзвичайної допомоги Джон ХОЛМС висловив готовність Організації надати необхідну допомогу Україні для подолання наслідків стихії. Про це йшлося на зустрічі виконуючого обов‘язки Постійного представника України при ООН Віктора КРИЖАНІВСЬКОГО з Дж.ХОЛМСОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі Координатору надзвичайної допомоги було передано перелік конкретних потреб і обсягів допомоги, необхідних для ліквідації наслідків стихії, та наголошено на тому, що Україна розраховує на залучення такої допомоги з боку ООН.

Заступник Генерального секретаря зазначив, що значне завдання при цьому він покладає на Представництво ООН в Україні, яке має здійснювати свої функції у тісному співробітництві та координації з представниками ЄС, НАТО та інших структур, що долучилися до надання міжнародної допомоги Україні.