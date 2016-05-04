В Україні вже декомунізували 327 населених пунктів

Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, повідомляє 5 канал.

"Уже змінено 327 назв населених пунктів, до 21 лютого мали змінити всі інші – разом 987, всі назви опрацьовані з місцевими громадами, Комітетом з питань місцевого самоврядування, лише чекаємо - коли це питання буде внесено в порядок денний. Спочатку воно не вносилось через перипетії довкола формування нового парламенту, зараз я сподіваюсь, що найближчим часом воно таки буде внесене, я мав розмову з Парубієм – він є нашим союзником з декомунізації", – наголосив В'ятрович.

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Нагадаємо, що 9 квітня 2015 року Верховна Рада прийняла Закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки".

Згідно із законом, пропаганда комуністичного та/або нацистського тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам'яттю мільйонів жертв тоталітарного комуністичного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму й забороняється.

Також забороняється виготовлення, розповсюдження, публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, в тому числі пам'яток, символіки нацистського тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР, інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України.