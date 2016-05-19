НАБУ проводить обшук в прокуратурі Херсона

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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Як зазначається в повідомленні, разом із детективами НАБУ на місці працюють прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) і працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції.

Обшуки проводять в рамках кримінального провадження за фактом вимагання працівниками органів прокуратури хабара в розмірі майже 700 тисяч гривень, підкреслюється в повідомленні.