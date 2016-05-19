НАБУ проводить обшук в прокуратурі Херсона
21:27, 19 травня 2016Політика
1283 0
Детективи Національного антикорупційного бюро України проводять обшуки у приміщенні прокуратури Херсона.
Обшуки проводять в рамках кримінального провадження / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Читайте такожНАБУ просить дозволу на прослуховування телефонів українців
Як зазначається в повідомленні, разом із детективами НАБУ на місці працюють прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) і працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції.
Обшуки проводять в рамках кримінального провадження за фактом вимагання працівниками органів прокуратури хабара в розмірі майже 700 тисяч гривень, підкреслюється в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter