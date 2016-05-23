Захарченко оголосив праймеріз в окупованому Донецьку та допустив участь у виборах кандидатів від усієї України

Про це заявив ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, повідомляє один з сайтів бойовиків.

«В ході громадських праймеріз жителі визначать найбільш гідних кандидатів для участі у місцевих виборах, передбачених мінськими угодами», - повідомив він.

Крім того, Захарченко вперше заявив про можливу участь у місцевих виборах на окупованому Донбасі кандидатів від усієї України.

"Ми повинні бути повністю готові до відкритої виборчої боротьби при будь-якій кількості міжнародних спостерігачів. Нам потрібні сильні кандидати", - заявив він.

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Раніше Захарченко категорично заперечував можливість участі у виборах на окупованому Донбасі українських партій.

Як повідомляє "Острів" з посиланням на джерело в оточенні лідера "республіки", Захарченко оголосив праймеріз після зустрічі з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. Зустріч відбулася в неділю ввечері в Донецьку.

Захарченко вважає, що праймеріз пройдуть у вересні і жовтні, і якщо вони пройдуть успішно в Донецьку, їх організують в інших містах. За його словами, вибори можуть відбутися в кінці цього, або в першій половині наступного року.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко не виключає проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу до кінця поточного року.

Нагадаємо, за словами Порошенка, відновлення політичних процесів на Донбасі можливо лише за умови розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на лінії зіткнення і на україно-російському кордоні.

Довідка. Праймеріз - тип голосування, в якому вибирається єдиний кандидат від політичної партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Сенс його полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не «відбирали» один в одного голоси на основних виборах, оскільки їхній електорат зазвичай близький. Переможені у внутрішньопартійних виборах іноді все ж беруть участь в основних виборах, але як незалежні кандидати, без підтримки своєї партії.