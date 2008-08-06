Семенюк: критична межа продажу держмайна давно перейдена

Фонд державного майна України вже четвертий рік поспіль перевиконує плани з надходження коштів від оренди та дивідендів.

Про це заявила сьогодні в інтерв‘ю журналістам голова ФДМУ Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України.

Вона зазначила, що задоволена такими показниками, і той факт, що Фонд вже четвертий рік поспіль забезпечує перевиконання планів з надходження коштів від оренди та дивідендів, свідчить про його ефективну роботу з управління державним майном.

“Критична межа продажу державного майна вже давно перейдена, і перехід держави на управління майном, що залишилося в її власності, – це абсолютно логічний і природній процес”, - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. За її словами, саме Фонд поклав початок налагодженню ефективного процесу управління державним майном, створивши унікальну базу даних – Єдиний реєстр державного майна.

“Більшість структурних підрозділів Фонду – це підрозділи, які за своїми повноваженнями зосереджені саме на налагодженні управління державним майном. І саме на базі Фонду розробляється створення національної скарбниці державного майна, як це передбачено відповідним травневим указом Президента, що покликаний до більш ретельного збереження об‘єктів державної власності та їх обліку”, - наголосила керівник ФДМУ. "Створення скарбниці державного майна унеможливить замовну приватизацію та створить умови для максимально ефективного використання державної власності на користь держави”, - зазначила вона.

Як йдеться у повідомленні, за 7 місяців 2008 року Фонд державного майна, за оперативними даними, забезпечив надходження до державного бюджету від оренди державного майна 385 млн. грн., дивідендів – 229 млн. грн.

Загалом річний план з оренди становить 550 млн. грн., дивідендів – 251,6 млн. грн. Планове завдання на січень-червень за цими напрямками виконано, відповідно, на 134,08% та 193,48%.

Показники виконання плану на січень-липень будуть повідомлені після остаточного підбиття підсумків надходжень коштів, в тому числі з урахуванням надходжень від регіональних відділень ФДМУ.

Фонд державного майна вважає, йдеться в повідомленні, що таких високих показників надходження коштів від оренди та дивідендів вдалося досягти завдяки ефективному налагодженню процесу оренди державного майна та підвищенню ефективності роботи підприємств з державною часткою майна.

Фонд державного майна прогнозує до кінця року повне виконання планових завдань за цими напрямками.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України, за оперативними даними, на 1 серпня 2008 року одержав від приватизації 337 млн. грн., що становить 3,7% річного плану.