Савченко може повернутися до України протягом кількох годин - ЗМІ

Про це "Українській правді" повідомили співрозмовники. За інформацією видання, літак з Надією Савченко летітиме з РФ одночасно з іншим літаком, який з України повезе російських ГРУшників Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва. Вони вилітатимуть одночасно.

Читайте такожReuters повідомив про помилування російських ГРУшників Александрова і Єрофєєва

За словами співрозмовників, українка може бути в Україні вже за кілька годин.

Крім цього, як повідомляє kommersant.ru з посиланням на власні джерела, обмін української льотчиці Надії Савченко на росіян Єрофєєва і Александрова може відбутися в аеропорту Ростова-на-Дону протягом найближчих двох годин.

В адміністрації президента ситуацію навколо цього обміну поки не коментують.