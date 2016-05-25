Кремль опублікував указ Путіна про "помилування" Савченко
16:02, 25 травня 2016Політика
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Кремль опублікував указ президента РФ Володимира Путіна про "помилування" української льотчиці та народного депутата Надії Савченко.
REUTERS
Указ розміщено на офіційній сторінці президента РФ.
"Помилувати засуджену Савченко Надію Вікторівну, яка народилася 11 травня 1981 р. в м.Києві, звільнивши її від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі", - йдеться в документі.
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Також наголошується, що указ набирає чинності з дня його підписання.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін "помилував" незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Надію Савченко.
Фото kremlin.ru
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