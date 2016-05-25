Кремль опублікував указ Путіна про "помилування" Савченко

Указ розміщено на офіційній сторінці президента РФ.

"Помилувати засуджену Савченко Надію Вікторівну, яка народилася 11 травня 1981 р. в м.Києві, звільнивши її від подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі", - йдеться в документі.

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Також наголошується, що указ набирає чинності з дня його підписання.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін "помилував" незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Надію Савченко.