"Буде прогрес": Порошенко поділився очікуваннями щодо звільнення українських заручників

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час засідання Національної ради реформ в приміщенні Адміністрації президента.

"Відновилася справедливість, правда була з нами. Я думаю, що це (звільнення Надії Савченко – УНІАН) дуже символічно, і це лише перший крок, бо за цим, я можу про це вже казати, будуть звільнені Солошенко, Афанасьєв, які перебувають у надважкому стані здоров’я – рак, сепсис", - сказав він.

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"Буде прогрес, і я хочу подякувати також Ірині Геращенко за потужну роботу з повернення інших наших заручників, які перебувають на окупованій території. Ми також чекаємо прогресу протягом трьох-чотирьох тижнів, не пізніше", - заявив президент.

Як відомо, сьогодні українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко повернулася до України.

Дещо раніше Геращенко говорила про те, що до кінця травня очікуються позитивні новини щодо політв'язнів-українців у РФ Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва.