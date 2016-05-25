Геращенко анонсувала гарні новини щодо ще двох ув'язнених в РФ українців
За два місяці будуть гарні новини щодо ще двох українських політв'язнів РФ.
Про це заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, повідомляє "112 Україна".
За її словами, через два місяці будуть позитивні новини щодо ще двох ув'язнених в РФ українців.
"Очевидно, що для української влади, для президента це дуже важливо, але це тільки перший крок зі звільнення всіх інших політв'язнів, які сьогодні утримуються у РФ. І ми очікуємо, що до кінця травня так само будуть позитивні новини щодо ще двох політв'язнів", - заявила вона.
Як відомо, сьогодні українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко повернулася до України. Дещо раніше Геращенкоговорила про те, що до кінця травня очікуються позитивні новини щодо політв'язнів-українців у РФ Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва.