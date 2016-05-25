Геращенко анонсувала гарні новини щодо ще двох ув'язнених в РФ українців

Про це заявила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко, повідомляє "112 Україна".

За її словами, через два місяці будуть позитивні новини щодо ще двох ув'язнених в РФ українців.

"Очевидно, що для української влади, для президента це дуже важливо, але це тільки перший крок зі звільнення всіх інших політв'язнів, які сьогодні утримуються у РФ. І ми очікуємо, що до кінця травня так само будуть позитивні новини щодо ще двох політв'язнів", - заявила вона.

Як відомо, сьогодні українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко повернулася до України. Дещо раніше Геращенкоговорила про те, що до кінця травня очікуються позитивні новини щодо політв'язнів-українців у РФ Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва.