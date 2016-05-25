Безсмертний прокоментував звільнення Савченко

21:56, 25 травня 2016
Політика
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Питання щодо звільнення української льотчиці Надії Савченко і всіх незаконно ув'язнених українців у Росії постійно виносились на обговорення під час Мінських перемовин.

REUTERS

Про це заявив колишній представник України у політичній підгрупі Мінської групи Роман Безсмертний, передає ТСН.

"Це була частина роботи зі звільненню всіх, хто є незаконно утримуваними, хтось називає цих людей заручниками і т.д.", - сказав Безсмертний.

Втім, за словами Безсмертного, Росія використала процедуру повернення Надії Савченко проти президента Петра Порошенка, для його дискредитації. Зокрема, йдеться про постійне перенесення дат звільнення української бранки.

"Російська сторона зробила із цієї процедури програму, як це йшло, чому змінювалися ці дати – це була дискредитація однієї людини – президента України", - пояснив він.

Однак, що стосується звільнення Савченко, то Безсмертний зауважив, що на Кремль здійснили тиск з боку Вашингтона. Йдеться про останню зустріч Держсекретаря США Вікторії Нуланд із помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

"Очевидно, що остання зустріч Суркова і Нуланд в Москві, очевидно, що останні два раунди переговорів у нормандському форматі вони стосувалися 3 ключових питань: це введення поліцейського контингенту ОБСЄ на Донбас, друге питання – це питання пов'язане із процедурою політичного врегулювання, тобто вибори, ну і для того, щоб просуватися по перших двох питаннях – можна було тільки, почавши обміну, повернення і т.д.", - наголосив колишній представник України у політичній підгрупі Мінської групи.

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При цьому останнім пресом на Москву у питанні звільнення Савченко, на думку Безсмертного, стали переговори у "нормандському форматі".

"У зв'язку із тим, що тема щодо Савченко і цих двох ГРУшників була юридично, вичищена, то це було те, що піддавалося розв'язанню. Але очевидно, що остання розмова, яка відбулася у нормандському форматі – це був той прес, який причавив остаточно російську сторону і вона змушена була піти на завершення процедури хоча б щодо однієї людини", - пояснив він.

Що ж стосується того, як ЄС може вплинути на Росію у питанні звільнення інших ув'язнених українців у Росії, то Роман Безсмертний все наголошує на тому, що Україні варто продовжувати процедуру повернення в'язнів до завершення "політичного календаря" у США та ЄС.

"Треба стартувати не від Брюсселі, навіть не від Парижа і Берліна. Треба стартувати із Вашингтона. Тому не випадково, я вкотре кажу, це надважливо, до завершення календаря політичних подій у США, у Парижі, в Берліні, мати от такі перемоги, яка відбулась сьогодні. Поки що Європа не розуміє, що Україна воює, захищаючи Європу. Слава Богу, що це глибше розуміють у Вашингтоні", - резюмував Безсмертний.

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