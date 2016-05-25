Савченко планує прес-конференцію на п'ятницю
20:50, 25 травня 2016Суспільство
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Народний депутат України Надія Савченко, яка сьогодні повернулася з Росії, де незаконно була засуджена, планує прес-конференцію на п'ятницю, 27 травня.
Савченко запланувала прес-конференцію / Фото УНІАН
Про це повідомив її адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці у Facebook.
Він пише: "Подзвонила Надя. Наша прес-конференція в Києві о 12.00 в п'ятницю, 27 травня".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.
Савченко повернулася до Києва літаком президента України.
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