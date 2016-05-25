Савченко планує прес-конференцію на п'ятницю

Про це повідомив її адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці у Facebook.

Він пише: "Подзвонила Надя. Наша прес-конференція в Києві о 12.00 в п'ятницю, 27 травня".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 травня, відбувся обмін української льотчиці Савченко на російських спецпризначенців Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва.

Савченко повернулася до Києва літаком президента України.