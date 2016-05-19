Російський політолог про переговори щодо виборів на Донбасі: Київ виграє у Москви за очками

На його думку, Мінські угоди ніколи не будуть виконані, тому що Москва ніколи (до падіння путінського режиму - Ред.) не віддасть кордон і не виведе війська, передає "Апостроф".

"Сьогоднішній раунд з перетягування каната, на мій погляд, за очками виграв Київ. По-перше, тому, що в заяві Нуланд наголошується, що ніякі самозвані люди не можуть провести вибори, а по-друге, вони повинні відповідати українському законодавству і проходити під контролем ОБСЄ", - заявив політолог.

Крім того, він порівняв заяву Порошенка, зроблену днями, і заяву Нуланд. "Хоч вони й не співпадають, але досить близькі. Різниця лише в одному - Порошенко явно говорить про необхідність поліцейських сил ОБСЄ на Донбасі під час проведення виборів. Але ж і Нуланд сказала, що вони повинні проводитися за стандартами ОБСЄ. Ну а як можна забезпечити стандарти ОБСЄ без будь-якого відповідного силового забезпечення?" - проводить паралелі Піонтковський.

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Також він заявив, що є два нових нюанси в заяві Порошенка. По-перше, він вперше жорстко підкреслює питання про зміцнення лінії поділу сторін, пропонуючи, по суті, розташувати на ній миротворчі сили. Тоді вже не буде ніякого питання про перестрілки і відведення важкого озброєння, вважає російський політолог.

А, по-друге, пропозиція про передачу контролю на кордоні на першому етапі не українським ЗС, а силам ОБСЄ, наголосив він.

"Все це нескінченне перетягування каната ведеться довкола питання: можна проводити вибори чи ні. Москва буде говорити, що можна, а Київ буде відповідати їй: "як же можна, якщо перестрілки йдуть на лінії зіткнення, кордони не передані". Москва весь час посилається, що передача українським силам кордону позначена десь там у пункті 9, а про вибори - в пункті 4 (Мінських угод, - Ред)", - розповів Піонтковський, прогнозуючи, що виборів на Донбасі ще довго не буде.

Також він заявив, що Путін хоче провести там під своїм контролем вибори та інкорпорувати своїх бандитів у політичне поле України.

"Його стратегічна мета - зберегти повний контроль над окупованою територією і зробити її формально частиною української держави, блокуючи, таким чином, європейський вектор розвитку української держави. Поки Україна ефективно від цього відбивається", - підсумував російський політолог.

Нагадаємо, за результатами зустрічі з помічником Путіна Сурковим Нуланд заявила, що США не визнають підсумки виборів на Донбасі, якщо вони пройдуть поза Мінськими угодами.