ЄС не планує знімати санкції з Росії після звільнення Савченко – Кулеба

01:22, 26 травня 2016
Політика
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Євросоюз не планує знімати санкції із Російської Федерації після звільнення української льотчиці Надії Савченко.

REUTERS

Про це написав посол України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

При цьому, Кулеба наголосив, що нічого окрім звільнення ГРУшників Єрофеєва та Александрова Україна не обіцяла РФ в обмін на Савченко. За його словами, в ЄС звільнення Савченко не сприймають, як привід пом'якшувати санкції проти РФ.

"Ні, нічого окрім Єрофеєва і Александрова ми Росії в обмін на Савченко не обіцяли. Ні, в ЄС звільнення не сприймають як привід пом'якшувати санкції проти РФ", - написав дипломат.

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Кулеба переконаний, що звільнення Савченко Україною спільно з іноземними партнерами - "це привід пишатися і рухатися вперед".

За словами Кулеби, вирішальну роль у звільненні відіграв президент України Петро Порошенко.

"Він піднімав це питання, він просив лідерів інших країн вимагати від Путіна звільнення, він розмовляв з ним про звільнення. Давайте навчимося справедливо і критикувати, і хвалити", - зазначив дипломат.

"Тому що з самого початку було очевидно, що міжнародна мобілізація + таємні переговори - це рецепт свободи, підтверджений досвідом СРСР. І це працює", - пояснив посол.

Кулеба також підкреслив, що звільнення Савченко є прецедентом, який потрібен Україні для повернення в країну інших українських в'язнів з Росії, звільнення яких домагається українська сторона.

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Разом з тим Кулеба зазначив, що Росія не "дала задню у війні", а лише "програла чергову битву".

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