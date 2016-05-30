Луценко призначив собі першого заступника

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час першої прес-конференції на посаді сьогодні в Києві.

"Першим заступником генерального прокурора, відповідальним за дотримання законності дій органами Служби безпеки України, ДФС, МВС, Нацполіції, Державної митної служби призначається 33 річний адвокат Петро Сторожук, нині народний депутат", - заявив Луценко.

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За його словами, у підпорядкуванні першого заступника генпрокурора перебуває департамент за нагляду за додержанням законності силових структур України, який очолює Володимир Бедриківський - генерал-полковник, керівник УБОЗу в 2008-2010 роках.