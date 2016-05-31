Як проходить перший день Надії Савченко в Раді (фоторепортаж)

Савченко прийшла на засідання заздалегідь. Під будівлею Ради вона сиділа на лавочці та курила, а також спілкувалася з журналістами.

"Я народний депутат Савченко Надія. Я повернулася і включаюся в роботу", - такими словами почала свій виступ українська льотчиця.

Також вона подякувала "всім українцям, які боролися за неї".

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"Я повернулася і я не дам вам забути, тим, хто сидить в цих кріслах Верховної Ради, про тих хлопців. Які починали лягати за Україну на Майдані і продовжують помирати за неї на Донбасі", - заявила Савченко.

Свій виступ вона закінчила виконанням Гімну України.

Наостанок Савченко зняла свій портрет з трибуни Ради і замінила його на портрети українських політв’язнів, які ще залишилися в російському полоні.

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"Я в Верховній Раді. Я знімаю свій портрет з трибуни і замінюю його обличчями хлопців, які будуть дивитися вам у вічі, які зараз ще сидять в тилу ворога, відборюють нашу України, щоб ви розуміли, що ви не має те права не витягнути останнього з них", - додала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, українська льотчиця і народний депутат Надія Савченко повернулася на Батьківщину 25 травня після майже двох років російського полону.