Нардеп закликав "не ліпити дисидента" з Григоришина

"Сотні добровольців - іноземців, які проливають кров за Україну, не можуть отримати наш паспорт. А тут олігарх, який веде бізнес з окупантами в Луганську і Криму, який підозрюється в фінансових злочинах на заводі ім. Фрунзе в Сумах та "Укренерго", який фінансував Компартію, а зараз популістів-провокаторів, може отримати (а за деякою інформацією, вже отримав) наше громадянство", - написав Левус на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що переслідування Григоришина в Росії має виключно економічний, а не політичний характер.

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"Не потрібно з нього ліпити дисидента. Більше того, це цілком може бути спецоперація з імплементації Григоришина в українську політику. Нам він тут не потрібен. Новинського вистачає", - додав представник "Народного фронту".

Левус також повідомив про намір у вівторок разом із колегами по фракції звернутись до Президента, Міграційної служби, СБУ та Нацполіції з вимогою не лише відмовити Григоришину в наданні громадянства, а й ввести проти нього санкції та розслідувати злочини російського олігарха.

Як повідомляв УНІАН, скандально відомий російський бізнесмен Костянтин Григоришин звернувся до Міграційної служби України щодо отримання українського громадянства за спрощеною процедурою "у зв'язку з тим, що народився на території України".