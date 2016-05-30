Григоришин просить українське громадянство за спрощеною процедурою - Міграційна служба

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної міграційної служби України у зв'язку з численними публікаціями і запитами представників ЗМІ.

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"Громадянин Російської Федерації та Республіки Кіпр Григоришин Костянтин Іванович звернувся в один з підрозділів міграційної служби із заявою про набуття громадянства України у спрощеному порядку за територіальним походженням відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про громадянство України", у зв'язку з тим, що народився на території України", - йдеться в повідомленні.

При цьому Міграційна служба відзначає, що разом з відповідною заявою в такому разі подаються всі необхідні документи, передбачені порядком провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого указом глави держави, у тому числі зобов'язання припинити громадянство РФ і Кіпру.

"Положення статті 8 Закону "Про громадянство України" не містять підстав, які б робили неможливим отримання громадянства України за територіальним походженням. Отже, наявність будь-якого кримінального судочинства на території України або, наприклад, Російської Федерації стосовно особи не є підставою для відмови в прийнятті позитивного рішення про набуття особою громадянства України за територіальним походженням", - заявили у відомстві.

В ДМС зазначили, що реалізація права на набуття громадянства України за територіальним походженням є суб'єктивним правом, залежить тільки від волевиявлення особи і не може бути обмежене державою.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня тодішній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звинуватив російського бізнесмена Григоришина, який має широкі ділові інтереси в Україні, у фінансуванні антиукраїнських сил, в тому числі політичних рухів.

13 січня 2016 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на засіданні уряду, звертаючись до тодішнього міністра енергетики Володимира Демчишина, заявив про ознаки протекціонізму з боку держкомпанії "Укренерго" на користь російського бізнесмена Григоришина, що виникли під час тендерів на закупівлю трансформаторів вартістю понад 2 млрд грн.