Ситник анонсує найближчим часом виклики на допити фігурантів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів
19:50, 01 червня 2016Політика
572 0
Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник анонсує найближчим часом виклики на допити фігурантів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.
Найближчим часом будуть викликатися люди, які вказані в "чорній бухгалтерії" / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Звичайно, найближчим часом будуть викликатися люди, які вказані в цих документах. Можливо, цього тижня», - заявив Ситник.
Читайте такожКожен запис в "чорній бухгалтерії" Партії регіонів є окремим кримінальним провадженням - НАБУ
Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.
В інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців на суму майже 2 млрд доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter