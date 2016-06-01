Ситник анонсує найближчим часом виклики на допити фігурантів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Звичайно, найближчим часом будуть викликатися люди, які вказані в цих документах. Можливо, цього тижня», - заявив Ситник.

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Як повідомляв УНІАН, 30 травня НАБУ розпочало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака.

В інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня" він повідомив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів ряду колишніх та нинішніх високопосадовців на суму майже 2 млрд доларів.