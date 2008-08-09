Спецпредставник Ющенка в Тбілісі зробив першу заяву

Україна заявляє про неприпустимість втручання третьої сторони у врегулювання конфлікту в Південній Осетії (Грузії).

Про це заявив Спеціальний представник Президента України, заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ під час зустрічі з міністром закордонних справ Грузії Екою ТКЕШЕЛАШВІЛІ у Тбілісі 8 серпня, повідомили УНІАН у прес-службі МЗС.

Зокрема, К.ЄЛІСЄЄВ виклав бачення українською стороною шляхів врегулювання конфлікту в Південній Осетії (Грузія). Було наголошено, що це має відбуватися на основі чіткого дотримання суверенітету та поваги територіальної цілісності Грузії. Він звернув увагу на важливість мобілізації міжнародних зусиль задля недопущення ескалації конфлікту, а також неприпустимість втручання третьої сторони.

„Будь-які акти агресії проти суверенної держави суперечать базовим принципам Статуту ООН і є неприйнятними”, - зазначив український представник.

К.ЄЛІСЄЄВ наголосив на важливості демонстрації стриманості у діях та заявах, а також недопущення провокацій. За його словами, абсолютно неприйнятною є ситуація, коли цілями нападів та бомбових атак є інфраструктурні об’єкти Грузії, які забезпечують життєдіяльність мирного населення.

Спецпредставник Президента підтвердив готовність України надати добрі послуги у будь-якій прийнятній для сторін формі. К.ЄЛІСЄЄВ вніс на розгляд конкретні пропозиції, які могли б бути реалізовані за згодою сторін.

Глава зовнішньополітичного відомства Грузії привітала ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про оперативне направлення свого Спецпредставника до регіону як свідчення активної ролі України на Кавказі та прагнення зробити внесок у стабілізацію ситуації. Вона позитивно оцінила ініціативи глави Української держави, спрямовані на припинення кровопролиття та започаткування конструктивного діалогу.

Е.ТКЕШЕЛАШВІЛІ поінформувала про стан ситуації в Південній Осетії. Було домовлено про підтримання тісних контактів з метою опрацювання внесених ініціатив.