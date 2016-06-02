Яценюк про ухвалення судової реформи: тепер все буде інакше

"Нарешті ми перейшли цей важливий рубіж. Реформа правосуддя набирає цілісної форми. Справедливий суд – це так само важливо, як і обороноздатність держави чи наша енергетична незалежність. Справедливий суд – це великий поступ у боротьбі з корупцією і обов’язкова передумова для економічного зростання. Справедливий суд – це наш обов’язок перед кожним громадянином України", - написав Яценюк.

Читайте такожРада ухвалила президентський проект змін до Конституції у частині правосуддя

Екс-прем’єр зауважив, що "усі позитивні новації, реформи цілих галузей, спрощення адміністративних послуг держави або навіть створення нової поліції були б малоефективними в умовах старого забюрократизованого і корумпованого кривосуддя. Ми не могли рухатися далі, коли за хабар можна було випустити на волю будь-якого злочинця, скасувати важливе державне рішення чи відстояти забаганку олігархів, знехтувавши інтересами мільйонів громадян".

Читайте такожРада ухвалила президентський закон про судоустрій і статус суддів

На його думку, тепер все буде інакше, бо судді обиратимуться за конкурсом.

"Усі нинішні (судді – ред.) не зможуть працювати далі, не пройшовши через конкурси чи жорсткі кваліфікаційні вимоги та іспити. Нове законодавство гарантує громадськості можливості для контролю за усіма претендентами на суддівську мантію. Для цього запрацює Громадська рада доброчесності. І головне – віднині недоторканість суддів суттєво обмежена. Сьогодні Верховна Рада ухвалила історичне рішення. Цього прагнула вся Україна. На це сподівалися усі, хто вірить у нашу державу і підтримує нас у ці непрості часи", - підсумував Яценюк.