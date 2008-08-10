МЗС Грузії обурене звинуваченнями Росії на адресу України

Міністерство закордонних справ Грузії обурене звинуваченнями з боку МЗС РФ на адресу української сторони.

Про це йдеться в заяві грузинського зовнішньополітичного відомства, поширеній у суботу ввечері в Тбілісі у зв`язку з коментарем російського МЗС, передає «Новости-Грузія».

"МЗС РФ цинічно звинуватив Україну в сприянні "етнічним чисткам" в Цхинвальському регіоні", - вказує МЗС Грузії.

"Дивно, коли російська сторона говорить іншим країнам про мораль. Це відбувається на тлі того, коли російська регулярна армія здійснює повномасштабні бойові дії проти суверенної Грузії і бомбить мирне населення по всій території країни", - підкреслює МЗС.

У заяві наголошується, що "впродовж останніх років російський уряд інтенсивно озброював цхинвальський кримінальний режим, який тримав там у полоні мирне населення".

"Мілітаризація регіону мала лише одну мету – під виглядом миротворчої операції здійснити повномасштабну відкриту агресію проти Грузії. Те, що здійснює Росія в останні дні - є продовженням традицій фашистського радянського режиму", - сказано в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Міністерство закордонних справ України розповсюдило заяву із закликом до Російської Федерації вивести війська з території Грузії.

“В Україні з тривогою сприймають повідомлення про перехід конфлікту в Південній Осетії (Грузія) в нову фазу із залученням військового потенціалу третьої сторони, - наголошується в документі. - На жаль, інформація, що надходить з місця подій, свідчить, що Російська Федерація, яка довго виконувала роль посередника у врегулюванні, поступово стає безпосереднім учасником конфлікту”.

У свою чергу МЗС Росії 9 серпня, висловило здивування заявою української сторони.

«Українська держава, яка весь останній час азартно озброювала до зубів грузинську армію, тим самим прямо заохочуючи керівництво Грузії до інтервенції та етнічних чисток у Південній Осетії, не має жодного морального права повчати інших і, тим більше, претендувати на свою роль у врегулюванні», - сказано в заяві МЗС Росії.