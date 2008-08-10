Міністри закордонних справ Росії та Грузії розпочали переговори

Глава російського МЗС Сергій ЛАВРОВ і міністр закордонних справ Грузії Ека ТКЕШЕЛАШВІЛІ приступили до переговорів. Про це повідомив заступник глави зовнішньополітичного відомства Німеччини Гернот ЕРЛЕР. За його словами, між С.ЛАВРОВИМ і Е.ТКЕШЕЛАШВІЛІ встановлено "прямий контакт", передає AFP.

На засіданні Ради безпеки ООН постійний представник Росії в ООН Віталій ЧУРКІН повідомив, що С.ЛАВРОВ і Е.ТКЕШЕЛАШВІЛІ провели грунтовну телефонну розмову.

За інформацією Департаменту з інформації та друку МЗС РФ, 10 серпня за ініціативи грузинської сторони відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ Російської Федерації С.ЛАВРОВА з міністром закордонних справ Грузії Е.ТКЕШЕЛАШВІЛІ, в ході якої обговорювалася ситуація в Південній Осетії і навколо неї.

З російського боку була підкреслена абсолютна необхідність повного виведення всіх грузинських збройних формувань із зони конфлікту так, щоб повернути ситуацію в повну відповідність з домовленостями, зафіксованими в Дагомиських угодах 1992 року.

Міністр закордонних справ Грузії посилалася на те, що грузинське керівництво вже виступило із заявою про те, що всі грузинські сили виведені із зони конфлікту. На це з російського боку були приведені факти про наявність в конкретних районах Цхінвалі та його околицях грузинських сил, що продовжують вести бойові дії, зокрема за підтримки артилерії і снайперів, а також дані про підтягування в зону конфлікту додаткових сил з інших районів Грузії. Було знову підкреслено, що тільки беззастережне виведення грузинських військ може дозволити відновити мир в зоні конфлікту, повідомляє МЗС РФ.

Лента.ру повідомляє, у свою чергу, про початок переговорів по запобіганню озброєному конфлікту в Абхазії. У Гальському районі республіки проходить зустріч, в якій беруть участь командувач Колективними силами з підтримки миру Сергій ЧАБАН і губернатор регіону Самегрело-Земо Сванетія Заза ГОРОЗІЯ.