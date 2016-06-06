Порошенко попросив главу Transparency International допомогти повернути виведені Януковичем активи
Президент Петро Порошенко під час зустрічі з головою правління Transparency International Хосе Угасом закликав посприяти поверненню активів, виведених режимом Віктора Януковича за межі України.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
Угас підтвердив готовність Transparency International, найавторитетнішої антикорупційної мережі в світі, розвивати співробітництво з компетентними органами України у розслідуванні корупційних справ, зокрема щодо виявлення та повернення активів, які були незаконно виведені колишніми посадовцями за межі країни.
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Він зазначив, що Україна в сфері антикорупційного законодавства є однією з найбільш прозорих країн світу, але при цьому звернув увагу на необхідність імплементації всіх законодавчих змін у сфері боротьби з корупцією.
В зустрічі також взяли участь генеральний прокурор України Юрій Луценко та міністр закордонних справ Павло Клімкін.