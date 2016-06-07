Парубій підписав закон, яким вносяться зміни до Конституції в частині правосуддя

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій сказав сьогодні в коментарі журналістам.

"Сьогодні зранку я підписав зміни до Конституції, оскільки минув п'ятиденний термін, і фактично цим підписом і передачею президенту ми започатковуємо масштабну судову реформу", - сказав Парубій.

Водночас він додав, що поки що не може підписати ухвалений закон про судоустрій і статус суддів, оскільки у парламенті зареєстровано проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про прийняття цього закону.

Як відомо, відповідно до Регламенту, якщо реєструється проект постанови про скасування рішення парламенту, то голова ВР не має права до голосування за підтримку чи відхиленні цієї постанови підписувати такий закон.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 червня ухвалила Закон "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".

Документ спрямований на забезпечення незалежності судової влади, підвищення вимог та професійних стандартів до суддівського корпусу, обмеження імунітету суддів до функціонального, оптимізацію системи судоустрою, а також на забезпечення безперервної та ефективної роботи органів судової влади на перехідний період.

Також 2 червня Верховна Рада ухвалила президентський закон про судоустрій і статус суддів.

Того ж дня народний депутат від "Батьківщини" Надія Савченко та депутат від фракції Радикальної партії Юрій Шухевич зареєстрували у Верховній Раді проект постанови про скасування сьогоднішнього рішення парламенту щодо ухвалення за основу та в цілому проекту закону про судоустрій і статус суддів.