Саме влада України має повертати гроші, вкрадені Януковичем - Transparency International

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив голова Transparency International Хосе Угас. «Transparency International або ж Transparency International - Україна не мають повертати кошти, які були вкрадені президентом Януковичем, як це було написано на сайті президента України. Але ми можемо допомагати в цьому, зокрема в контактах з іншими країнами у пошуку коштів Януковича», - сказав Угас.

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За його словами, надзвичайно важливим для боротьби з корупцією є «запровадження законодавства по оприлюдненню кінцевих бенефіціарів тих чи інших активів».

«На фоні панамського скандалу ми бачимо, як важливо, і ми дуже раді, що Україна вирішила запровадити подібне законодавство. Ми закликаємо й інші країни відкривати кінцевих власників компаній. Але, якщо це не буде впроваджено…, то нічого не буде працювати», - наголосив Угас.

У свою чергу виконавчий директор Transparency International - Україна Ярослав Юрчишин висловив сподівання, що обіцянки чергового генерального прокурора розслідувати злочини режиму Януковича не залишаться обіцянками, як це сталося з попередніми генеральними прокурорами.

«Ми дуже сподіваємося, що восени ми станемо свідками як мінімум публічних процесів над діячами режиму Януковича. І обіцянки нового генпрокурора, заяви Юрія Луценка не будуть такими ж, як заяви його попередників. І ми станемо свідками засудження, нехай поки що й заочного, Януковича і ключових діячів його режиму», - сказав він.

Також Юрчишин наголосив, що перший крок у цьому має зробити саме Україна, а не міжнародні громадські організації.

«Так, ще раз наголошую, що не Transparency International має зробити перший крок, це відповідальність держави. Водночас ми готові максимально посприяти не лише в Україні, але й у країнах, де зараз знаходяться кошти Януковича, адже всі вони знаходяться в юрисдикціях достатньо розвинутих країн, і не лише відповідальність України, щоб ці кошти надалі не були корупціогенним чинником не лише в Україні, але й в цих розвинутих країнах», - сказав він.