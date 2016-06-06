Transparency про розслідування злочинів режиму Януковича: правоохоронна система України не показала результатів

Із заявою з приводу візиту голови правління Transparency International Хосе Угаса в Україну виступила ця міжнародна правозахисна організація спільно з адвокатами Небесної сотні та іншими антикорупційними організаціями.

"В лютому 2014 року в результаті Революції гідності екс-президент і його найближче оточення, втекли за кордон, де і успішно ховаються понині...Українське суспільство чекає покарання винуватців...Сьогодні вже друга половина 2016 року, а українська правоохоронна система не показала результатів: жодного обвинувального вироку щодо організаторів і чиновників, жодного долара не повернуто державі", - йдеться в заяві на сайті Transparency International.

Як зазначається, правоохоронна система веде себе пасивно, частіше перебуваючи в ролі спостерігача, кримінальні провадження відкриваються переважно завдяки проактивної позиції громадянського суспільства та журналістів-розслідувачів.

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"Наші організації вітають візит в Україну голови правління Transparency International Хосе Угаса...Наскільки нам відомо, в рамках візиту Хосе Угаса заплановано провести зустрічі з першими особами держави та керівниками правоохоронних структур...", - заявляють правозахисники.

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Як зазначається, підписанти просять Угаса акцентувати увагу на тому, що дії екс-президента і його найближчого оточення вимагають повторного детального вивчення та аналізу на предмет корупційних і економічних кримінальних правопорушень.

"Відсутність покарання для представників режиму. Януковича і власне самого Ст. Януковича підриває віру у верховенство права на початковому етапі формування нових антикорупційних органів...Закликаємо Генеральну прокуратуру України застосувати інститут спільних міжнародних слідчих груп, долучивши до розслідуванням кримінальних злочинів Януковича і його поплічників", - йдеться в заяві.