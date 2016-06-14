Рада нарешті внесла до порядку денного законопроект про Сили спеціальних операцій

Про це народний депутат від БПП Ірина Фріз повідомила у своєму Facebook.

"Цей законопроект юридично створює Сили спеціальних операцій як окремий рід сил Збройних сил України. Він спрямований на те, щоб наблизити Збройні сили до стандартів НАТО, привести у відповідність до затвердженого Стратегічного оборонного бюлетеню", - пояснила депутат.

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Вона додала, що Сили спеціальних операцій є вкрай важливим інструментом забезпечення безпеки нашої держави, адже в світовій практиці найбільш відповідальні та важливі операції проводилися саме підрозділами ССО: SEALs, DELTA, Rangers, SAS. Саме ССО найбільш відповідає сучасним викликам гібридної війни та сучасних воєнних конфліктів, в яких ставка робиться на оперативність, мобільність та точність застосування військ, а також на дії, що плануються на випередження.

"Зроблений перший крок до того, щоб створити сили, які нам були вкрай потрібні 2 роки тому, і які не дали б можливість статися анексії Криму та початку війни на Донбасі", - підсумувала Фріз.