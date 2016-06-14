ЗМІ розповіли про "організаторів Бессарабії", на яких обміняли Солошенка і Афанасьєва

Гліщинська і Діденко були в числі організаторів і активних учасників так званої "Народної ради Бессарабії", пише Думская.net. За словами голови СБУ Віталія Грицака, це було частиною плану дестабілізації, який російські спецслужби почали реалізовувати рік тому.

Директор телекомпанії "Нова хвиля" Гліщинська (Романова) була арештована співробітниками СБУ в квітні минулого року. Півтора місяці тому в СІЗО у неї народився син. Крім того, у неї є ще двоє неповнолітніх дітей.

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Діденко — головний редактор сайту "Інфоцентр", що належить сепаратисту Антону Давидченку. Під час арешту Діденко намагався втекти від співробітників СБУ і вистрибнув із 3-го поверху своєї квартири, в результаті чого отримав кілька переломів. При обшуку правоохоронці виявили у нього кокаїн. Суд засудив Діденка до трьох років обмеження волі, зараз справа перебуває в апеляції.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на президента України Петра Порошенка, Солошенко і Афанасьєв вже вилетіли в Україну, обмін завершений.

Раніше повідомлялося, що Солошенка і Афанасьєва обміняють на Гліщинську і Мефьодова — громадянина Росії, уродженця міста Йошкар-Ола, столиці республіки Марій-Ел.