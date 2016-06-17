Мер Дніпра Філатов вважає адвоката Томчук оптимальним кандидатом у народні депутати

Про це він заявив в інтерв’ю виданню «День».

Зокрема, на думку міського голови, у Верховній Раді є багато хороших людей, «але з позиції законодавчої діяльності їхній результат дорівнює нулю», оскільки вони в основному зайняті піаром. «Вони сидять в телевізорі й розповідають або про «зраду», або про «перемогу». А Томчук – адвокат найвищої кваліфікації, дуже системна людина, вона знає закони, розуміє і бачить перспективу. Тому, якщо абстрагуватися від політичних пристрастей і говорити про законодавчу роботу, Оксана – ідеальний кандидат», – цитує видання слова Філатова.

Нагадаємо, 27-й округ став вакантним після того, як Філатов був обраний міським головою Дніпра.

Томчук на проміжні вибори у Верховну Раду в 27-му окрузі висунув з'їзд «Українського об'єднання патріотів – УКРОП». Її як єдиного кандидата від патріотичних сил Дніпра підтримали екс-голова СБУ, лідер громадсько-політичного руху «Справедливість» Валентин Наливайченко та народний депутат, лідер національного руху «ДІЯ» Дмитро Ярош.