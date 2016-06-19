Перед самітом НАТО планується нова зустріч голів держав "нормандської четвірки" - ЗМІ

Про це пише німецька Stuttgarter Zeitung, посилаючись на джерела в німецькому уряді, передає РБК.

«Ми прагнемо забезпечити створення нового своєчасного видання Мінського саміту», — сказали газеті в урядових колах. Мова йде про чотиристоронню зустріч, в якій мають взяти участь канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Франсуа Олланд і президент України Петро Порошенко.

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За даними газети, підготовча нарада за участю представників усіх чотирьох держав пройшла минулого тижня. В ідеалі зустріч повинна відбутися до саміту НАТО, який пройде у Варшаві 8-9 липня, щоб знизити напругу, відзначає видання.

У німецькому МЗС підтвердили проведення минулого тижня наради за участю представників Німеччини, Росії, Франції та України, повідомляє Die Welt. Німеччину на ньому представляли статс-секретар міністерства Маркус Эдерер і експерт з питань безпеки відомства канцлера Крістоф Гойсґен.