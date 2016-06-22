Якщо Клінтон переможе, то США нададуть Україні летальну зброю - Шкіряк
03:32, 22 червня 2016Політика
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Якщо на президентських виборах США перемогу здобуде демократка Гілларі Клінтон, то в України є більші шанси отримати летальну зброю від Штатів
На думку Шкіряка, для України один шлях - це приєднання до НАТО / Фото УНІАН
Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк.
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"Я маю надію, якщо в США переможе Гілларі Клінтон, то Україні буде надана високоточна летальна зброя. Якби вона у нас була уже сьогодні, то багато питань було б знято", - сказав він.
Окрім того, на думку Шкіряка, для України один шлях - це приєднання до Північно-атлантичного альянсу.
"Зараз НАТО виявляє слабкість, або скажімо так,не надто впевнено намагається допомогти Україні", - переконаний радник.
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