Якщо Клінтон переможе, то США нададуть Україні летальну зброю - Шкіряк

Про це в ефірі Еспресо.TV повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк.

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"Я маю надію, якщо в США переможе Гілларі Клінтон, то Україні буде надана високоточна летальна зброя. Якби вона у нас була уже сьогодні, то багато питань було б знято", - сказав він.

Окрім того, на думку Шкіряка, для України один шлях - це приєднання до Північно-атлантичного альянсу.

"Зараз НАТО виявляє слабкість, або скажімо так,не надто впевнено намагається допомогти Україні", - переконаний радник.