Допомога Україні зброєю може призвести до Третьої світової війни - Савченко

09:27, 22 червня 2016
Політика
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Військова допомога Україні з боку Заходу може призвести до початку Третьої світової війни.

УНИАН

Про це народний депутат Надія Савченко заявила в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Варто допомагати зброєю? Дивлячись з якою рішучістю. Допомога зброєю може привести світ до Третьої світової війни. Якщо розглядати нинішню ситуацію, то це повинна бути послідовна допомога. По-перше, це економічна і політична щодо санкцій проти Росії. Бо країна (Росія - УНІАН) повинна розуміти, що вона зробила неправильно і що в сучасному світі так існувати не можна. І треба вводити більше персональних санкцій, щоб менше страждав народ", - заявила Савченко.

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За її словами, російському народу важко переносити санкції, тоді як Кремлю це байдуже, тому що там не відчувають злиднів.

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