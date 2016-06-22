Савченко розповіла, якими санкціями потрібно карати Росію (відео)

Про це Савченко повідомила в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Тому що якщо Європа виступає за права людини, вона не може нічого не робити. Є два варіанти: або розмовляти мовою зброї, або діяти інструментами економіки і політики. Я не вважаю, що потрібно скочуватися в третю світову війну. Україна зараз платить за безпеку Європи і за свою свободу життям своїх людей. Європа може і повинна цивілізовано розмовляти з Росією мовою економіки і політики", - заявила нардеп.

Читайте такожСавченко у ПАРЄ розповіла, коли вичерпається резерв Росії у війні з Україною

Водночас, за словами Савченко, їй дуже неприємно, що від цього страждають прості люди - як у Росії, так і в Європі і в Україні.

"Тому санкції повинні бути більш персональними, щоб карати тих людей, які цього заслуговують. А загальні економічні санкції бажано з часом зняти, але поетапно, у мірі виконання тих чи інших умов", - підсумувала вона.

Раніше Савченко заявила, що військова допомога Україні з боку Заходу може призвести до початку Третьої світової війни.