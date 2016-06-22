Україна отримала статус спостерігача в Афросоюзі

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, 22 червня тимчасовий повірений у справах України в Ефіопії Михайло Кіріченко вручив акредитаційного листа голові Комісії Африканського Союзу Нкосазані Дламані-Зумі.

Статус держави-спостерігача при Африканському Союзі сприятиме підтримуванню Україною більш активного діалогу з державами Африки, перш за все тими, які не охоплені українською дипломатичною присутністю, пояснили в МЗС.

Крім того, планується використовувати цей статус як додатковий механізм вирішення пріоритетних українських зовнішньополітичних ініціатив на міжнародній арені, зокрема в рамках членства України в Раді Безпеки ООН у 2016-2017 роках.

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Таким чином, на сьогодні Україна має статус спостерігача при двох організаціях на африканському континенті – Африканському Союзі та Економічній співдружності держав Західної Африки (ECOWAS).

Африканський союз - це міжнародна міжурядова організація, яка була заснована 9 липня 2002 року. Вона є правонаступницею Організації африканської єдності (ОАЄ). На сьогодні АС об’єднує всі держави Африки, за виключенням Марокко, з загальним населенням понад 1 мільярд осіб. Штаб-квартира АС розташована у столиці Ефіопії – Аддис-Абебі.

Статус спостерігача в АС мають 24 з 28 країн-членів ЄС. Протягом 2010-2014 років спостерігачами в АС стали Вірменія (2010), Азербайджан (2011), Грузія (2011), Латвія (2012), Естонія, Литва та Казахстан (2013), а також Білорусь (2014).