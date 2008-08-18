Задорожній відмовився коментувати свою участь у "проекті Тимошенко"

Радник прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ЗАДОРОЖНІЙ не вважає за доцільне коментувати будь-які заяви Секретаріату Президента України.

Про це він сказав кореспонденту агентства УНІАН, який звернулося до нього з проханням прокоментувати нинішню заяву заступника глави Секретаріату Президента України Андрія КИСЛИНСЬКОГО.

За словами О.ЗАДОРОЖНЬОГО, “коментувати будь-який вислів будь-кого я не збираюся, це не моє завдання”.

Говорячи про звинувачення з приводу того, що нібито він входить до проекту “Вибори-2010”, який нібито створений у Москві, О.ЗАДОРОЖНІЙ відповів:” Я працюю у Києві, і не є ні на Сардинії, ні в Москві”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 серпня, заступник глави Секретаріату Президента А.КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях чинного прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

«Координація проекту «Вибори-2010» покладена на створений у Москві центр на чолі із Віктором МЕДВЕДЧУКОМ. До центру також входять Сергій КЛЮЄВ, Григорій СУРКІС та Олександр ЗАДОРОЖНІЙ. Гуманітарними проектами в Україні буде займатися Дмитро ТАБАЧНИК”, йдеться у повідомленні.

При цьому, зазначає А.КИСЛИНСЬКИЙ, на реалізацію проекту підтримки Ю.ТИМОШЕНКО вже зарезервовано близько 1 мільярда доларів США.

«Роботу передвиборчого штабу вже фактично розпочато. До неї долучаються українські фінансово-промислові групи, які вже встигли відзначитися на підтримці проросійського проекту в 2004 році. Перебуваючи із найближчим оточенням на Сардинії, ТИМОШЕНКО скликає під свої знамена «вчорашніх», які прагнуть реваншу на чолі з МЕДВЕДЧУКОМ. Нещодавно, за особистим запрошенням ТИМОШЕНКО Ю.В., до них приєднався і КУЧМА Л.Д., прилетівши в суботу на Сардінію», - наголосив заступник глави Секретаріату Президента.