Адвоката Савченко перевіряють на екстремізм

Про це він повідомив у своєму мікроблозі в Twitter.

"Отже, мені написали чергову заяву з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності за екстремізм. За твіттер", - йдеться в повідомленні.

Адвокат пообіцяв поділитися деталями пізніше. "Оперативник з ОВД "Хамовники" сказав тільки, що "стуканув" на мене за екстремізм якийсь Щукін", - додав Фейгін.

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Нагадаємо, раніше Фейгін опублікував відкритий лист президентові РФ Володимиру Путіну, де попросив звільнити українських політв'язнів. За це його заблокували в соцмережі Facebook.

Зокрема, в листі адвокат зазначив, що поява в російських тюрмах українців, насильно вивезених, заарештованих та притягнутих до кримінальної відповідальності, має політичні причини.