Янукович повернувся з Москви, де проходив медичне обстеження
20:06, 19 серпня 2006Політика
1273
Лікарі оцінили його стан
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся з Москви до Києва.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело з оточення прем’єр-міністра. За словами співрозмовника агентства, український прем’єр проходив планове медичне обстеження. Він також повідомив, що за словами лікарів, стан В.ЯНУКОВИЧА добрий.
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ вчора відбув з неофіційним візитом до Москви.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter