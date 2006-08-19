Янукович повернувся з Москви, де проходив медичне обстеження

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ повернувся з Москви до Києва.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело з оточення прем’єр-міністра. За словами співрозмовника агентства, український прем’єр проходив планове медичне обстеження. Він також повідомив, що за словами лікарів, стан В.ЯНУКОВИЧА добрий.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ вчора відбув з неофіційним візитом до Москви.