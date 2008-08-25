Якщо Тимошенко заново сформує коаліцію, то її не зупинять аж до фінішу?

Лідер фракції «Блок Литвина» у Верховній Раді України, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що рішення Конституційного Суду щодо принципів існування парламентської коаліції не унормує нинішньої ситуації у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЛИТВИН сказав журналістам у місті Новоград-Волинський Житомирської області.

В.ЛИТВИН підкреслив, що "згадане рішення прийме Конституційний Суд, однак не унормує воно (ситуації), не додасть позитиву Верховній Раді".

За словами В.ЛИТВИНА, при існуючих взаємних обвинуваченнях народних депутатів він пропонував оголосити, що коаліції зараз немає, і тоді "кожна з політичних сил, що утворює коаліцію, отримала б шанс її заново сформувати".

"Якщо Ю.ТИМОШЕНКО це вдасться, то вона тоді підтвердить свої повноваження, і тоді вже ніхто її не зупинить аж до фінішу, 2010 року, а якщо це вдасться іншій стороні, то ситуація буде розвиватися інакше", - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомлялось, 21 серпня Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо принципів існування коаліції.

Зокрема, 105 народних депутатів просять КС дати тлумачення терміну або змісту поняття «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України» з урахування конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції. Крім того, вони просять дати офіційне тлумачення терміну або змісту поняття «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР» з урахуванням конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції.

Депутати пояснюють необхідність розгляду конституційного подання тим, що 6 червня 2008 року голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК оголосив заяви народних депутатів Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) та Ігоря РИБАКОВА (фракція Блоку Юлії Тимошенко) про вихід із коаліції, і в результаті чисельність коаліції зменшилась до кількості, що є меншою за визначену Конституцією України.