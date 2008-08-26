Грузія звинуватила Росію в анексії Південної Осетії та Абхазії

Грузія звинуватила Росію в насильницькому захопленні Південної Осетії та Абхазії після рішення Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА визнати їх незалежність, передає Рейтер.

"Це неприкрита анексія даних територій, які є частиною Грузії", - сказав заступник міністра закордонних справ Грузії Гіга БОКЕРІЯ.

Він додав, що Тбілісі пізніше виступить із спеціальною заявою на цю тему.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії та Абхазії незалежними державами.

Сьогодні Д.МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Раніше США і країни «Великої сімки» закликали Росію не визнавати незалежність цих самопроголошених республік.

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