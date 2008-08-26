Медведєв пояснив, чому визнав незалежність Абхазії і Південної Осетії

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ закликав інші держави визнати незалежність Південної Осетії та Абхазії.

Про це він заявив у своєму зверненні до громадян Росії, текст якого розміщений на сайті Президента РФ.

«Президенти Південної Осетії та Абхазії, базуючись на результатах референдумів і рішеннях республіканських парламентів, звернулися до Росії з проханням про визнання державного суверенітету Південної Осетії та Абхазії. Рада Федерації і Державна Дума проголосували на підтримку цих звернень.

Виходячи із ситуації, що склалася, необхідно ухвалити рішення. Враховуючи вільне волевиявлення осетинського та абхазького народів, керуючись положеннями Статуту ООН, декларацією 1970 року про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин між державами, Гельсінським Заключним актом РБСЄ 1975 року, іншими основоположними міжнародними документами – я підписав Укази про визнання Російською Федерацією незалежності Південної Осетії і незалежності Абхазії», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Росія закликає інші держави наслідувати її приклад», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня Держдума і Рада Федерації Росії звернулися до Президента РФ Д.МЕДВЕДЄВА з проханням розглянути питання про визнання Південної Осетії та Абхазії незалежними державами.

Сьогодні Д.МЕДВЕДЄВ підписав укази про визнання Росією незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Після такого рішення Д.МЕДВЕДЄВА Грузія звинуватила Росію в насильницькому захопленні Південної Осетії та Абхазії.

За даними агентства Рейтер, заступник міністра закордонних справ Грузії Гіга БОКЕРІЯ заявив: "Це неприкрита анексія даних територій, котрі є частиною Грузії". Він також додав, що Тбілісі пізніше виступить із спеціальною заявою на цю тему.

Раніше країни «Великої сімки» закликали Росію не визнавати незалежність цих самопроголошених республік.