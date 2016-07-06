"Сигнал для Москви": ЗМІ розповіли, навіщо Керрі летить до Грузії і України

16:56, 06 липня 2016
Політика
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Держсекретар Джон Керрі в ході свого візиту до Грузії та України має намір запевнити в підтримці США на тлі занепокоєння щодо російської агресії.

Керри / REUTERS

Про це повідомляє телеканал ABC з посиланням на джерела.

Керрі прибув в Тбілісі у середу, 6 липня. Він має намір провести низку переговорів з високопоставленими грузинськими чиновниками. Також планується підписання спільної угоди про безпеку, яка передбачає розширення співпраці і виділення додаткової підтримки для захисту грузинських кордонів, у тому числі від російської окупації.

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Високопоставлений американський чиновник, який подорожує з Керрі сказав, що візити в Тбілісі і Київ призначені в першу чергу як сигнал підтримки США для Грузії і України, але припустив, що Москва повинна взяти його до відома.

Нагадаємо, раніше в Держдепартаменті повідомили, що Керрі відвідає Україну 7 липня, щоб обговорити реформи і реалізацію Мінських угод.

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