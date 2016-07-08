Парубій заявив про "невдалу" спробу дестабілізувати Раду

Про це він сказав в інтерв'ю каналу "Рада".

Говорячи про роботу парламенту цього тижня, спікер зазначив, що "хоча багато скептиків почали вже говорити про мовляв парламентську кризу, парламент продемонстрував цього тижня: ніякої кризи немає".

"Є спроби дестабілізувати парламент, але це безуспішна спроба", - сказав Парубій.

У свою чергу, коментуючи блокування трибуни і президії Верховної Ради та вимоги щодо зниження тарифів на житлово-комунальні послуги, прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав: «Я не думаю, що це політична криза. Я думаю, що це криза політичного жанру».

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На думку Гройсмана, мова йде про популізм. «Це популізм, який ні до чого не призведе, це бажання загострити політичну ситуацію шляхом безвідповідальної політики, і я думаю, що не без допомоги і підтримки зовнішніх сил агресії, і всі знають, хто з ким і в якій координації за прізвищами».

За його словами, мета цього - довести Україну до дострокових парламентських виборів, тому що «хтось сподівається на те, що збільшить свою фракцію з 20 чоловік до 40, і, в принципі, ось така стоїть мета».

Як сказав Гройсман, ряд політичних сил займаються «власним рейтингом, власним піаром і власним життям. А до життя країни це ніякого відношення не має».

Як повідомляв УНІАН, депутати від "Батьківщини" і Радикальної партії блокують роботу Верховної Ради, вимагаючи вирішити питання про зниження тарифів на комунальні послуги для населення, а також створити ТСК з розслідування інформації про офшори та корупцію вищих посадових осіб держави.