Ющенко не піде на публічне протистояння з Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на особистому рівні не загострюватиме взаємини з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, що, передусім, пов`язано з побоюваннями електоральних втрат в Україні та проблемами комунікації на міжнародній арені.

Таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ у коментарі, переданому УНІАН.

На думку експерта, на цьому етапі політичної комунікації свідоме загострення протистояння з Ю.ТИМОШЕНКО загрожує В.ЮЩЕНКУ насамперед електоральними ризиками в Україні та втратою авторитету на міжнародній арені.

«Ось чому різного роду клерки Секретаріату Президента й надалі здійснюватимуть нападки на уряд і Ю.ТИМОШЕНКО, а Президент В.ЮЩЕНКО демонстративно збирається виконувати роль арбітра», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Таким чином, за його словами, «політтехнологи голови Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ намагаються занизити рівень комунікації Ю.ТИМОШЕНКО і штучно підняти рейтинг впливовості В.ЮЩЕНКА».