Виконання "Мінська-2": прем'єр Канади не побачив позитивних кроків з боку Кремля

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

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«Росія повинна зі свого боку виконувати взяті на себе зобов’язання, забезпечити безпеку. І міжнародні спостерігачі повинні в цьому переконатися… Україна дійсно зробила дуже важкі кроки в парламенті, в різних установах, щоб виконати взяті на себе обов’язки в контексті Мінських угод. І цілком є очевидним з точки зору безпеки, втілення Мінських угод, Росія поки що не зробила позитивні кроки на цьому шляху, у відповідальний належний спосіб в плані припинення вогню», - сказав він.

Трюдо сподівається, що міжнародна єдність зможе прискорити виконання Мінських угод, та вважає, що необхідно продовжувати здійснювати тиск на Росію.