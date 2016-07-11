Виконання "Мінська-2": прем'єр Канади не побачив позитивних кроків з боку Кремля

15:27, 11 липня 2016
Політика
546 0

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що Росія поки що не зробила позитивні кроки в напрямку припинення вогню на Донбасі та виконання Мінських угод.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Києві.

Читайте такожПорошенко відрапортував про майже 100-відсоткове виконання Мінських угод Україною: подальші кроки за Росією

«Росія повинна зі свого боку виконувати взяті на себе зобов’язання, забезпечити безпеку. І міжнародні спостерігачі повинні в цьому переконатися… Україна дійсно зробила дуже важкі кроки в парламенті, в різних установах, щоб виконати взяті на себе обов’язки в контексті Мінських угод. І цілком є очевидним з точки зору безпеки, втілення Мінських угод, Росія поки що не зробила позитивні кроки на цьому шляху, у відповідальний належний спосіб в плані припинення вогню», - сказав він.

Трюдо сподівається, що міжнародна єдність зможе прискорити виконання Мінських угод, та вважає, що необхідно продовжувати здійснювати тиск на Росію.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter