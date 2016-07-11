Канада має намір збільшити в Україні кількість своїх поліцейських інструкторів

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

«На додаток до підписання історичної угоди (про зону вільної торгівлі - УНІАН) я також маю задоволення заявити, що Канада взяла на себе багато інших зобов'язань й далі продовжувати свою підтримку. Ми налаштовані на те, щоб підтримувати всіляко ОБСЄ, надаючи своїх представників в моніторингову місію. Ми відстежуємо ситуацію в плані конфлікту на сході України, а також з реалізації Мінських угод», - наголосив канадський прем'єр.

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Трюдо підкреслив, що Канада також «збільшить кількість поліцейського розгортання в Україні».

«22 поліцейських офіцери готують місцевих поліцейських, розробляють програму, щоб підготувати належним чином поліцейські сили», - зазначив глава канадського уряду.