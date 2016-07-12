Порошенко та Ган назвали безпеку ключовою передумовою для просування політичного процесу на Донбасі
06:24, 12 липня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко та єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Йоганнес Ган наголосили, що для ефективного просування політичного процесу врегулювання на Донбасі ключовою передумовою є виконання безпекових компонентів Мінських угод.
Безпека є ключовою передумовою для просування політичного процесу на Донбасі / twitter.com/poroshenko
Як зазначають у прес-службі глави держави, під час зустрічі Порошенка та Гана важлива увага була приділена безпековій ситуації на Донбасі та виконанню Мінських домовленостей.
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«Було підтверджено, що для ефективного просування політичного процесу врегулювання на Донбасі ключовою передумовою є повне припинення вогню російськими бойовиками та виконання інших безпекових компонентів Мінська», - йдеться в повідомленні.
Ган підтвердив незмінність політики Європейського Союзу щодо невизнання незаконної окупації Криму з боку РФ.
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