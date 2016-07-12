Сьогодні ВР знову спробує розглянути законопроект щодо генетичної ідентифікації військових (пряма трансляція)

10:09, 12 липня 2016
Політика
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Верховна Рада сьогодні спробує розглянути законопроекти, які не розглянула 5 липня.

REUTERS

Згідно з порядком денним засідання парламенту, планується у повторному першому читанні розглянути доопрацьований законопроект №2009а-д про оцінку впливу на довкілля.

Крім того, у першому читанні Рада має розглянути законопроекти №3259 про стратегічну екологічну оцінку, №4496 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усунення адміністративних бар'єрів для експорту послуг, №3504 про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо уточнення умов розповсюдження програм телерадіоорганізацій у складі універсальної програмної послуги.

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Також планується розглянути проект закону №2001а про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо генетичної ідентифікації військовослужбовців.

Крім того, законопроектом №4689 парламент планує уточнити певні положення закону "Про військовий обов'язок і військову службу".

Для повторного розгляду з пропозиціями президента Петра Порошенка пропонується розглянути закон про внесення зміни до статті 13 закону "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку.

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