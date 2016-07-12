НАБУ затримало екс-главу "Укрекоінвестицій" у справі про розкрадання понад 480 мільйонів гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

"Дану особу підозрюють у вчиненні за попередньою змовою групою осіб замаху на заволодіння державними коштами, виділеними Україні на підставі Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН про зміну клімату, в сумі понад 480 млн грн. Його дії кваліфіковані за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України", - йдеться в повідомленні.

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Наразі з підозрюваним проводяться невідкладні слідчі дії, готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Таким чином, від початку розслідування у кримінальному провадженні за фактом замаху на заволодіння "кіотськими" коштами про підозру у вчиненні кримінального правопорушення повідомлено вже 4-м особам, троє з яких затримано, наголосили в НАБУ.

Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні знаходиться на завершальній стадії.

У відомстві нагадують, що 21 січня 2016 року було розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на розтрату державних коштів в особливо великих розмірах. 16 травня НАБУ затримало секретаря комітету з державних закупівель "Укрекоінвестицій". 1 червня у м.Старобільськ Луганської області було затримано другого підозрюваного.