Адвокат: Василишина досі не випустили з-під варти, хоча заставу було внесено
Розгляд клопотання сторони захисту колишнього заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина, який підозрюється у хабарництві, про відвід судді Дніпровського районного суду м. Києва перенесено на невизначений термін.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив розпорядник суду до початку судового засідання.
Він сказав, що вірогідно судове засідання відбудеться завтра.
У свою чергу в коментарі журналістам по телефону адвокат Василишина Микола Шупеня зазначив, що його підзахисного з невідомих причин досі не випустили з-під варти, хоча заставу було внесено і відповідні документи на підтвердження цього були передані компетентним органам.
Читайте такожЗа підозрюваного у хабарництві заступника глави МОЗ Василишина внесли 2-мільйонну заставу
Нагадаємо, напередодні Дніпровський районний суд Києва переніс на сьогодні засідання з розгляду клопотання прокуратури про відсторонення Василишина від посади заступника міністра охорони здоров’я.
Як повідомляв УНІАН, Василишина разом із головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою у хабарництві. Під час обшуку у них було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якої він був раніше.
8 липня Кабінет міністрів відсторонив Василишина від посади заступника міністра охорони здоров'я. Того ж дня Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 млн 856 грн.
11 липня УНІАН в Управлінні СБУ у м. Києві та Київській області повідомили, що за нього внесли заставу.