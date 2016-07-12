Адвокат: Василишина досі не випустили з-під варти, хоча заставу було внесено

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив розпорядник суду до початку судового засідання.

Він сказав, що вірогідно судове засідання відбудеться завтра.

У свою чергу в коментарі журналістам по телефону адвокат Василишина Микола Шупеня зазначив, що його підзахисного з невідомих причин досі не випустили з-під варти, хоча заставу було внесено і відповідні документи на підтвердження цього були передані компетентним органам.

Читайте такожЗа підозрюваного у хабарництві заступника глави МОЗ Василишина внесли 2-мільйонну заставу

Нагадаємо, напередодні Дніпровський районний суд Києва переніс на сьогодні засідання з розгляду клопотання прокуратури про відсторонення Василишина від посади заступника міністра охорони здоров’я.

Як повідомляв УНІАН, Василишина разом із головним лікарем урологічного відділення Олександрівської лікарні Києва Юрієм Серняком затримали в ніч на 8 липня за підозрою у хабарництві. Під час обшуку у них було вилучено понад 50 тис. дол., 320 тис. грн та 2,5 тис. євро.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Василишин організував систему поборів з лікарів. Зокрема, він отримував від 50 до 100 тис. грн поборів лише з урологічного центру Олександрівської лікарні, керівником якої він був раніше.

8 липня Кабінет міністрів відсторонив Василишина від посади заступника міністра охорони здоров'я. Того ж дня Дніпровський райсуд застосував до Василишина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 2 млн 856 грн.

11 липня УНІАН в Управлінні СБУ у м. Києві та Київській області повідомили, що за нього внесли заставу.